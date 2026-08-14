Bhayangkara FC Tak Lagi Sama, Oscar Bruzon Bawa Filosofi Baru
jpnn.com - Bhayangkara Presisi Lampung FC memasuki babak baru bersama Oscar Bruzon.
Pelatih asal Spanyol itu mulai mengubah karakter permainan tim sebagai persiapan menyambut Super League 2026/27.
Perubahan tersebut sudah terlihat dalam sesi latihan. Bruzon memberikan sejumlah pendekatan berbeda dibandingkan permainan Bhayangkara FC pada musim sebelumnya.
Pemain Mulai Beradaptasi
Bruzon menyebut anak asuhnya mampu menerima gagasan yang diberikan tim pelatih. Proses adaptasi pun terus berjalan seiring meningkatnya intensitas latihan.
"Respons pemain sejauh ini sangat menggembirakan. Mereka berusaha memahami apa yang kami inginkan dan perlahan mulai menerapkannya dalam latihan," ucapnya.
Sang entrenador menjadikan pertandingan uji coba sebagai kesempatan untuk mengukur efektivitas perubahan yang diterapkannya.
Persaingan Super League Diprediksi Sengit
Pelatih berusia 49 tahun itu juga mulai merasakan ketatnya atmosfer sepak bola Indonesia. Menurutnya, banyak klub memiliki ambisi besar untuk bersaing di papan atas.
"Kompetisi musim ini akan sangat menarik karena banyak tim memiliki target tinggi. Dukungan suporter dan kualitas klub juga membuat persaingannya semakin berat," jelasnya.
Bhayangkara Presisi Lampung FC memasuki babak baru bersama Oscar Bruzon. Ada warna baru yang diberikan.
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