Bhayangkara FC Temukan Pengganti Paul Munster, Oscar Bruzon Bawa Modal Spesial dari India

jpnn.com - Bhayangkara FC membuat perubahan di kursi pelatih menjelang bergulirnya Super League 2026/27.

The Guardians menunjuk juru taktik asal Spanyol Oscar Bruzon untuk menangani tim setelah tidak lagi melanjutkan kerja sama dengan Paul Munster.

Kedatangan Bruzon menjadi bagian dari langkah Bhayangkara dalam mempersiapkan diri menghadapi persaingan musim baru.

"Mari kita sambut pelatih kepala yang baru," tulis Bhayangkara melalui akun Instagram resminya.

Bawa Modal Juara dari India

Bruzon sejatinya bukan sosok sembarangan. Pelatih asal Spanyol itu sebelumnya memiliki perjalanan yang cukup mentereng bersama East Bengal di India.

Pada musim lalu, Bruzon berhasil mengantarkan East Bengal meraih trofi Liga Super India.

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Pencapaian tersebut menjadi bekal penting bagi Bruzon sebelum memulai petualangan barunya bersama Bhayangkara FC.

Dengan pengalaman tersebut, Bruzon diharapkan mampu membawa standar serta pendekatan baru ke dalam skuad The Guardians.