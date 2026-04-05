Bhayangkara FC Tim Terhebat Saat Ini, Persija Korban ke-6?
jpnn.com - BANDAR LAMPUNG – Bhayangkara FC menjadi satu-satunya tim di Super League yang selalu menang di lima pertandingan terakhir.
Sejak kalah 1-2 dari Borneo FC pada pekan ke-20, Bhayangkara FC yang merombak sebagian besar pasukannya di pertengahan musim, selalu menang.
Berturut-turut dari pekan ke-21 hingga pekan ke-25; Persebaya Surabaya (away 2-1), Persik Kediri (away 4-3), Semen Padang (home 4-0), Dewa United (away 2-0), dan Arema FC (home 2-1) menjadi korban keganasan Bhayangkara FC.
Persib Bandung, Borneo FC, Persija Jakarta, dan Malut United yang menghuni Top 4, tak bisa menyaingi panasnya mesin Bhayangkara FC si Tim Milik Polri itu dalam lima pekan terakhir.
Apa mungkin Persija Jakarta yang datang ke Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung Minggu sore ini menjadi korban?
Bintang Bhanyangkara FC Moussa Sidibe menyatakan kesiapannya menjamu tim ibu kota.
Salah satu big match Super League hari ini hadir di Bandar Lampung, yakni Bhayangkara FC vs Persija Jakarta.
