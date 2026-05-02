menu
JPNN.comJPNN.com
Bhayangkara FC Tuduh Marc Klok Rasis, Persib: Junjung Praduga Tak Bersalah

Kapten Persib Marc Klok. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Persib Bandung buka suara di tengah badai tudingan rasisme yang menyeret nama kapten, Marc Klok.

Klub berjuluk Pangeran Biru itu memilih sikap meminta semua pihak menahan diri dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Dalam pernyataan resminya, Persib Bandung menegaskan tuduhan serius seperti rasisme tidak boleh dilontarkan tanpa dasar yang jelas.

Baca Juga:

Mereka mendesak agar setiap proses berjalan objektif, transparan, dan adil.

"Oleh karena itu, kami mendorong agar proses yang berjalan dilakukan secara objektif, transparan, dan adil oleh pihak yang berwenang," tulis keterangan Persib.

Situasi memanas setelah Bhayangkara FC melaporkan Klok atas dugaan melontarkan kata bernada rasis kepada pemain mereka, Henry Doumbia, dalam laga panas pekan ke-30 Super League 2025/2026 di Stadion Sumpah Pemuda.

Baca Juga:

Namun, Klok dengan keras membantah tudingan tersebut. Dia menyebut insiden itu hanyalah kesalahpahaman di lapangan.

Menurut versinya, ucapan give me the ball back disalahartikan menjadi kata yang bernuansa rasis.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI