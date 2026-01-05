menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Bhayangkara FC Vs Dewa United Ricuh, 10 Kartu Kuning, 2 Merah

Bhayangkara FC Vs Dewa United Ricuh, 10 Kartu Kuning, 2 Merah

Bhayangkara FC Vs Dewa United Ricuh, 10 Kartu Kuning, 2 Merah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi Super League. Foto: IG dewaunitedfc

jpnn.com - BANDAR LAMPUNG - Duel Bhayangkara FC vs Dewa United pada pekan ke-16 Super League di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Senin (5/1) diwarnai kericuhan antarpemain.

Bhayangkara FC memenangi laga tersebut, 1-0.

Satu-satunya gol lahir dari sundulan Fareed Sadat di babak pertama.

Baca Juga:

Pertarungan di Bandar Lampung itu pun menjadi panas, diwarnai kekerasan.

Baca Juga:

Wasit mencabut sepuluh kartu kuning (lima untuk Bhayangkara FC) dan dua kartu merah (masing-masing satu).

Panasnya duel mencapai klimaksnya saat terjadi pelanggaran di menit 90+6.

Bhayangkara FC vs Dewa United panas dan keras. Ada 10 kartu kuning, 2 merah, dan kericuhan. Golnya?

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI