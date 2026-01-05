menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Bhayangkara FC Vs Dewa United Sore Ini, Alex Martins Bergairah

Bhayangkara FC Vs Dewa United Sore Ini, Alex Martins Bergairah

Bhayangkara FC Vs Dewa United Sore Ini, Alex Martins Bergairah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Alex Martins (39). Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - BANDAR LAMPUNG - Striker Dewa United Alex Martins bergairah menyambut laga timnya melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan ke-16 Super League di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Senin (5/1) sore.

Alex berharap pertandingan berjalan dengan kualitas yang tinggi dan memberikan hiburan bagi para penonton.

Menurutnya, laga yang diisi oleh pemain-pemain berkualitas akan menciptakan tontonan yang menarik bagi publik sepak bola.

Baca Juga:

“Saya berharap itu menjadi laga yang bagus dan diisi dengan pemain-pemain bagus pula. Sehingga orang yang menonton akan merasa terhibur. Namun, tentu harapan utama saya ialah bisa memenangi pertandingan,” ujar Alex.

Dia juga menyoroti sisi emosional dari pertemuannya dengan Bhayangkara Presisi Lampung FC.

Alex mengaku memiliki kenangan tersendiri dengan klub yang pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan kariernya di Indonesia.

Baca Juga:

"Saya senang bisa bertemu dengan Bhayangkara FC, karena Bhayangkara-lah yang membukakan pintu untuk saya berkarier di Indonesia. Oleh karena itu, saya senang bisa bertemu dengan mereka sebagai lawan sekarang," tuturnya.

Tak hanya itu, Alex juga mengenang kebersamaannya dengan sejumlah pemain yang pernah menjadi rekan setimnya di Bhayangkara FC.

Jangan sampai lupa, ya, ada laga Super League Bhayangkara FC vs Dewa United sore ini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI