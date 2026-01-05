Bhayangkara FC Vs Dewa United Sore Ini, Alex Martins Bergairah

jpnn.com - BANDAR LAMPUNG - Striker Dewa United Alex Martins bergairah menyambut laga timnya melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan ke-16 Super League di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Senin (5/1) sore.

Alex berharap pertandingan berjalan dengan kualitas yang tinggi dan memberikan hiburan bagi para penonton.

Menurutnya, laga yang diisi oleh pemain-pemain berkualitas akan menciptakan tontonan yang menarik bagi publik sepak bola.

“Saya berharap itu menjadi laga yang bagus dan diisi dengan pemain-pemain bagus pula. Sehingga orang yang menonton akan merasa terhibur. Namun, tentu harapan utama saya ialah bisa memenangi pertandingan,” ujar Alex.

Dia juga menyoroti sisi emosional dari pertemuannya dengan Bhayangkara Presisi Lampung FC.

Alex mengaku memiliki kenangan tersendiri dengan klub yang pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan kariernya di Indonesia.

"Saya senang bisa bertemu dengan Bhayangkara FC, karena Bhayangkara-lah yang membukakan pintu untuk saya berkarier di Indonesia. Oleh karena itu, saya senang bisa bertemu dengan mereka sebagai lawan sekarang," tuturnya.

Tak hanya itu, Alex juga mengenang kebersamaannya dengan sejumlah pemain yang pernah menjadi rekan setimnya di Bhayangkara FC.