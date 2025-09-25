Bhayangkara FC Vs Malut United 0-1, Yakob Sayuri Cetak Gol Istimewa
jpnn.com - BANDAR LAMPUNG - Malut United menekuk tuan rumah Bhayangkara FC pada pekan ke-7 BRI Super League di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Bandar Lampung, Kamis (25/9) sore WIB.
Laskar Kie Raha -julukan Malut United, menang berkat gol dari Yakob Sayuri, yang menjadi gol semata wayang dalam laga sengit itu.
Gol dari Yakob Sayuri pada menit ke-33 itu terbilang istimewa.
Yakob mencetak gol setelah bisa membebaskan diri dari kepungan tiga pemain Bhayangkara FC.
Setelah keluar dari kepungan, Yakob melepaskan tendangan keras dan tak bisa dimentahkan kiper Aqil Savik.
Itu gol pertama ke gawang Bhayangkara FC setelah tiga pertandingan.
Bhayangkara FC yang tak terkalahkan di tiga laga sebelumnya, berupaya mencari gol penyeimbang.
Namun, Malut United pun bermain lebih taktis setelah unggul.
Malut United menaklukkan tuan rumah Bhayangkara FC pada pekan ke-7 BRI Super League.
