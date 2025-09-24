Bhayangkara FC Vs Malut United: Pertemuan Pertama
jpnn.com - BANDAR LAMPUNG - Bhayangkara Presisi Lampung FC menjamu Malut United pada pekan ke-7 BRI Super League di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Kamis (25/9) sore.
Itu akan menjadi pertemuan pertama untuk kedua tim di kompetisi resmi.
Kedua tim pun belum pernah bentrok di laga persahabatan.
Hal itu karena Malut United memulai kiprahnya pada 2023 lalu di Liga 2, sedangkan pada musim itu Bhayangkara FC sedang berada di kasta tertinggi, Liga 1.
Musim berikutnya, giliran Malut United yang tampil di kasta tertinggi dan Bhayangkara FC turun ke kasta kedua.
Kedua tim baru bertemu pada musim ini setelah Bhayangkara FC sukses promosi dari Liga 2.
Bhayangkara sempat memulai BRI Super League 2025/26 dengan lambat dan meraih hasil yang kurang memuaskan. Namun, tim berjuluk The Guardians itu perlahan bangkit dan kini menempati posisi ke-9 di klasemen sementara.
Juara Liga 1 2017 itu saat ini mengoleksi total delapan poin. Bhayangkara FC mencatatkan dua kemenangan, dua imbang, dan dua kekalahan dalam enam laga yang sudah dilewatinya.
Pekan ke-7 BRI Super League akan dibuka dengan Bhayangkara FC Vs Malut United, cek jadwal lengkap di sini.
