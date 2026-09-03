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Bhayangkara FC vs Persebaya: Ada Faktor di Luar Taktik yang Bikin Tavares Cemas

Bhayangkara FC vs Persebaya: Ada Faktor di Luar Taktik yang Bikin Tavares Cemas
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Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares. Foto: Persebaya.

jpnn.com - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares tak hanya menyiapkan taktik dan startegi ketika timnya menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada laga perdana Super League 2026/27.

Ada kondisi lain yang menurut Tavares yang bisa ikut menentukan jalannya pertandingan di di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Sabtu (5/9/2026) itu.

Pertandingan sore hari membuat juru racik asal Portugal itu harus menyiapkan pemain menghadapi suhu yang berbeda dibandingkan program latihan dan pertandingan sebelumnya.

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Persebaya Waspadai Kondisi Cuaca

Perubahan kecil pun dilakukan dalam persiapan tim.

"Kami mencoba menyesuaikan waktu latihan supaya pemain tidak kaget dengan kondisi pertandingan. Bermain pada sore hari kemungkinan membuat cuaca lebih panas, jadi adaptasi menjadi bagian penting dari persiapan," ucapnya.

Bukan hanya temperatur yang menjadi perhatian. Kondisi permukaan lapangan juga masih menjadi tanda tanya bagi Tavares.

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Dia memiliki pengalaman kurang menyenangkan ketika berkunjung ke markas Bhayangkara musim lalu. Pantulan bola yang tidak stabil dinilai dapat mengubah karakter permainan dan membuat perebutan bola kedua menjadi sangat penting.

Persebaya Harus Siap Bermain Apa Pun Kondisinya

Kendati demikian, Tavares tidak ingin anak asuhnya bergantung pada satu situasi ideal. Menurutnya, pemain harus mampu mengubah cara bermain apabila kondisi lapangan membuat bola sulit dikontrol.

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares tak hanya menyiapkan taktik dan startegi ketika timnya menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC.

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