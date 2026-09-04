Bhayangkara FC vs Persebaya, Oscar Bruzon Bidik Poin Penuh
jpnn.com - JAKARTA - Bhayangkara FC akan berhadapan dengan Persebaya Surabaya pada pekan pertama BRI Super League di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Sabtu (5/9) sore.
Pelatih Bhayangkara FC Oscar Bruzon mengatakan timnya mengincar poin penuh kala menghadapi Persebaya Surabaya.
“Kami berharap besok dapat meraih poin penuh," ungkap Bruzon dikutip dari laman resmi I.League.
Dia pun meminta tim asuhannya mewaspadai Persebaya Surabaya.
Menurut dia, Persebaya Surabaya merupakan salah satu tim yang harus diwaspadai di Super League, terlebih Bajul Ijo merupakan juara turnamen pramusim Piala Presiden 2026.
Pelatih berkebangsaan Spanyol tersebut menjelaskan Persebaya Surabaya merupakan tim yang bagus dan hal itu telah ditunjukkan sejak musim lalu.
"Persebaya adalah tim yang dewasa. Kami harus tampil bagus menghadapi lawan di segala sektor dan aspek,” katanya.
Pertandingan menghadapi Persebaya Surabaya merupakan debut Bruzon di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Bruzon yakin Bhayangkara FC memiliki potensi yang luar biasa.
Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya di Super League, Oscar Bruzon bidik poin penuh.
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