Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Catatan Buruk Musim Lalu Jadi Alarm

jpnn.com - Persebaya Surabaya bersiap menghadapi Bhayangkara FC pada laga perdana Super League 2026/27.

Duel Bhayangkara FC vs Persebaya akan digelar di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Sabtu (5/9/2026).

Namun, menjelang pertandingan tersebut, Persebaya dibayangi catatan buruk ketika bersua tim berjuluk The Guardians itu.

Tercatat, Bajul Ijo gagal meraih kemenangan dalam dua pertemuan kontra Bhayangkara FC pada musim lalu.

Kondisi tersebut membuat pertandingan pembuka musim ini memiliki tantangan tersendiri bagi skuad asuhan Bernardo Tavares.

"Kami tahu lawan memiliki intensitas permainan yang bagus pada musim sebelumnya. Karena itu, kami memperkirakan pertandingan nanti akan berjalan dengan tempo dan intensitas yang sangat tinggi," ucap bek Persebaya Yuran Fernandes.

Dua Pertemuan Musim Lalu Jadi Peringatan

Persebaya memang memiliki alasan untuk lebih berhati-hati. Pada musim lalu, Bajul Ijo hanya mampu bermain imbang 0-0 saat bertandang ke markas Bhayangkara.

Sementara itu, ketika menjadi tuan rumah di Stadion Gelora Bung Tomo, Persebaya justru harus menerima kekalahan dengan skor 1-2.