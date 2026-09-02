menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Catatan Buruk Musim Lalu Jadi Alarm

Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Catatan Buruk Musim Lalu Jadi Alarm

Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Catatan Buruk Musim Lalu Jadi Alarm
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skuad Persebaya Surabaya saat tampil di Piala Presiden 2026. Foto: Persebaya.

jpnn.com - Persebaya Surabaya bersiap menghadapi Bhayangkara FC pada laga perdana Super League 2026/27.

Duel Bhayangkara FC vs Persebaya akan digelar di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Sabtu (5/9/2026).

Namun, menjelang pertandingan tersebut, Persebaya dibayangi catatan buruk ketika bersua tim berjuluk The Guardians itu.

Baca Juga:

Tercatat, Bajul Ijo gagal meraih kemenangan dalam dua pertemuan kontra Bhayangkara FC pada musim lalu.

Kondisi tersebut membuat pertandingan pembuka musim ini memiliki tantangan tersendiri bagi skuad asuhan Bernardo Tavares.

"Kami tahu lawan memiliki intensitas permainan yang bagus pada musim sebelumnya. Karena itu, kami memperkirakan pertandingan nanti akan berjalan dengan tempo dan intensitas yang sangat tinggi," ucap bek Persebaya Yuran Fernandes.

Baca Juga:

Dua Pertemuan Musim Lalu Jadi Peringatan

Persebaya memang memiliki alasan untuk lebih berhati-hati. Pada musim lalu, Bajul Ijo hanya mampu bermain imbang 0-0 saat bertandang ke markas Bhayangkara.

Sementara itu, ketika menjadi tuan rumah di Stadion Gelora Bung Tomo, Persebaya justru harus menerima kekalahan dengan skor 1-2.

Persebaya akan menghadapi Bhayangkara pada laga perdana Super League 2026/27. Namun, ada catatan buruk yang menghantui Bajul Ijo.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI