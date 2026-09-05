Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Francisco Rivera Bicara soal Tekanan Bonek

jpnn.com - Francisco Rivera tidak ingin ekspektasi tinggi Bonek dan Bonita menjadi beban bagi Persebaya Surabaya.

Gelandang asal Meksiko itu justru melihat besarnya harapan suporter sebagai bahan bakar tambahan untuk menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada laga pembuka Super League 2026/27.

Persebaya akan mengawali kompetisi dengan bertandang ke Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Sabtu (5/9/2026).

Ekspektasi Tinggi Bonek Jadi Motivasi

"Setiap pertandingan bersama Persebaya selalu memiliki ekspektasi yang tinggi. Kami tahu para suporter ingin melihat tim menang dan memberikan penampilan terbaik," ucap mantan pemain Madura United itu.

Kepercayaan diri Green Force cukup tinggi setelah melewati pramusim dengan catatan mentereng. Tercatat, Baju Ijo meraih enam kemenangan dan satu hasil imbang.

Tim asuhan Bernardo Tavares bahkan sukses mengangkat trofi Piala Presiden 2026. Namun, Rivera tidak ingin pencapaian tersebut membuat Persebaya terlena.

Francisco Rivera Fokus Hadapi Bhayangkara FC

"Karena itu, kami sudah mempersiapkan diri dengan baik. Besok adalah pertandingan pertama di Super League dan kami ingin memberikan 100 persen kemampuan untuk membantu tim mendapatkan hasil yang terbaik," tambahnya.

Rivera menilai apa yang dilakukan selama pramusim hanya bagian dari perjalanan menuju kompetisi. Kini, seluruh perhatian harus diarahkan kepada pertandingan pertama.