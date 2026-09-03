Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Toni Firmansyah Ungkap Modal Penting Bajul Ijo

jpnn.com - Persebaya Surabaya membawa bekal berharga menjelang pertandingan pertama Super League 2026/27 menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC.

Duel Bhayangkara FC vs Persebaya dijadwalkan berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Sabtu (5/9/2026).

Gelandang Persebaya Toni Firmansyah menilai proses panjang yang dijalani tim selama pramusim menjadi modal penting untuk menghadapi tim asal Lampung tersebut.

Persiapan Persebaya Menghadapi Bhayangkara FC

Toni menilai persiapan tim sudah makin matang setelah menjalani berbagai agenda sebelum kompetisi resmi dimulai. Salah satu yang paling berkesan ialah pemusatan latihan di Thailand.

"Selama di Thailand, kami banyak bekerja untuk meningkatkan kondisi fisik, taktik, dan kekompakan tim. Tentu kami ingin menunjukkan hasil dari latihan itu di pertandingan," ucapnya.

Menurut pemain 21 tahun tersebut, pekerjaan Persebaya belum berhenti setelah kembali dari Thailand. Intensitas latihan tetap dijaga untuk memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi terbaik sebelum laga pembuka.

"Beberapa hari terakhir latihan juga cukup intens. Kami terus mempersiapkan diri agar kondisi kami siap untuk pertandingan pertama," tambah pemuda asal Benowo itu.

Toni Firmansyah Siap Manfaatkan Kesempatan

Persaingan mendapatkan tempat di skuad utama membuat setiap pemain dituntut siap ketika dipercaya. Toni pun tidak ingin menyia-nyiakan peluang yang datang dari Bernardo Tavares.