Bhayangkara FC vs Persib Bandung: Bojan Hodak Bongkar Fakta Mengejutkan

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menilai Bhayangkara FC memiliki segudang pemain berkualitas yang patut diwaspadai.

Duel Persib vs Bhayangkara akan tersaji di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, pada Kamis (30/4/2026) malam.

Dari sekian banyak pemain, juru taktik asal Kroasia itu secara khusus menyoroti dua penyerang asing, Henri Doumbia dan Moussa Sidibe, yang dinilai memiliki kemampuan di atas rata-rata.

Dua pemaina asal negara Afrika itu didatangkan Bhayangkara FC pada paruh kedua musim BRI Super League 2025/26. Hodak meyakini Henri dan Sidibe bisa merepotkan lini pertahanan Maung Bandung.

Sejak resmi berseragama Bhayangkara, Henri dan Sidibe langsung menunjukkan kontribusi signifikan.

Sejauh ini, Henri Doumbia telah mencetak empat gol, sementara Moussa Sidibe tampil lebih tajam dengan koleksi 11 gol dari 12 pertandingan.

Catatan impresif tersebut membuat Maung harus waspada.

Hodak mengaku sudah cukup mengenal kualitas keduanya. Doumbia dan Sidibe bahkan sempat masuk dalam radar transfer Bojan Hodak di masa lalu.