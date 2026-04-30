Bhayangkara FC vs Persib Bandung Hari Ini, Bojan Hodak Antisipasi Hal Berbahaya

jpnn.com - BANDARLAMPUNG – Pertandingan Bhayangkara Presisi Lampung FC vs Persib Bandung sebagai laga pekan ke-30 BRI Super League 2025/26 akan digelar di Stadion Sumpah Pemuda PKOR Way Halim, Lampung, hari ini Kamis 30 April 2026.

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menegaskan timnya telah melakukan persiapan matang dan siap meraih hasil positif di kandang lawan.

"Mereka (Bhayangkara) tim yang berbahaya, tetapi kami telah melakukan persiapan matang dan siap meraih hasil positif dalam laga nanti," katanya di Bandarlampung, Rabu.

Dia mengatakan Persib bakal tampil menyerang dalam laga hari ini. Taktik juga sudah siap diterapkan untuk pertandingan nanti.

"Tentu melihat statistik pertandingan sebelumnya kami mampu menciptakan 29 tembakan dan banyak peluang dengan variasi serangan. Sekarang tinggal bagaimana pemain menjalankan instruksi tersebut," kata dia.

Bojan Hodak meminta anak asuhnya mewaspadai serangan balik dari tuan rumah yang sangat berbahaya.

"Tim lawan tengah berada dalam performa kompetitif seusai putaran pertama. kekuatan utama tim tersebut terletak pada skema serangan balik yang berbahaya ini yang kami waspadai," kata dia.

Menurutnya pertandingan nanti bukanlah laga yang mudah terlebih Bhayangkara juga sedang berjuang untuk tetap berada di empat besar.