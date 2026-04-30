Bhayangkara FC vs Persib, The Guardians Tampil Siap Habis-habisan
jpnn.com - BANDAR LAMPUNG - Bhayangkara FC vs Persib Bandung pada lanjutan Super League 2025/2026 akan berlangsung di Stadion Sumpah Pemuda PKOR Way Halim, Kamis (30/4).
Laga ini menjadi krusial bagi The Guardians, julukan Bhayangkara FC, karena lawan yang dihadapi ialah Persib Bandung yang merupakan salah satu tim terkuat di liga.
Oleh karena itu, Pelatih Bhayangkara FC Presisi Lampung Paul Munster mengatakan timnya siap tampil habis-habisan melawan Persib Bandung.
"Tim kami saat ini berada dalam kondisi siap tempur, baik secara fisik maupun mental," katanya di Bandar Lampung, Rabu (29/4).
“Besok (hari ini, red) adalah pertandingan besar bagi kami dan ini sangat penting,” ujarnya.
Munster mengakui bahwa Persib Bandung merupakan tim yang sangat kuat dalam beberapa musim terakhir, namun Bhayangkara pun telah melakukan persiapan yang matang guna mengambil poin dalam laga ini.
“Seperti kita tahu, Persib adalah tim terkuat saat ini di liga. Kami sudah menganalisis mereka saat sesi latihan, dan pemain sudah tahu apa yang harus dilakukan,” katanya.
Munster pun menyatakan bahwa fokus pemain menjadi kunci utama dalam pertandingan nanti.
Bhayangkara FC vs Persib Bandung di Super League hari ini, The Guardians siap tampil habis-habisan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
