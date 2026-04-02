Bhayangkara FC Vs Persija: Ryo & Allan Absen Karena Klausul Kontrak
jpnn.com - JAKARTA – Bhayangkara FC pincang saat menjamu Persija Jakarta pada pekan ke-26 Super League di Bandar Lampung, Minggu (5/4).
Itu lantaran dua pilar utama mereka, yakni Ryo Matsumura dan Allan Cardozo tak bisa merumput.
Absennya kedua pemain itu bakal menjadi kehilangan besar bagi tim berjuluk The Guardian tersebut. Ryo dan Allan selama ini menjadi motor serangan dan tembok pertahanan yang sulit digantikan dalam skema permainan tim.
Bukan karena cedera atau akumulasi kartu, absennya Ryo dan Allan disebabkan oleh klausul khusus dalam kontrak mereka.
Diketahui, kedua pemain tersebut memang memiliki keterikatan kontrak dengan Persija Jakarta, sehingga terdapat kesepakatan bahwa mereka dilarang tampil saat kedua tim bertemu.
Bos Bhayangkara FC Sumardji mengatakan pihak klub sudah mengetahui konsekuensi tersebut sejak awal dan menghormati kesepakatan profesional yang ada.
"Ryo Matsumura dan Allan dipastikan tidak bisa main karena ada kesepakatan di dalam kontraknya. Kami tidak masalah dengan itu," ujar Sumardji.
Kehilangan Ryo bukan perkara sepele bagi strategi pelatih. Musim ini, pemain asal Jepang tersebut telah menjelma menjadi nyawa permainan Bhayangkara FC.
Bos Bhayangkara FC Sumardji mengatakan pihak klub sudah mengetahui konsekuensi tersebut sejak awal.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Beckham Blak-blakan: Kemenangan Persib atas Semen Padang Tak Seindah yang Terlihat
- Bojan Hodak Ungkap Rahasia di Balik Kebangkitan Persib Bandung Seusai Ditekan Semen Padang
- Persib Menang 2-0 di Markas Semen Padang, Bojan Hodak Beri Catatan
- Persija Jakarta Terpukul di Lampung, Seruan Bangkit Tak Terbendung
- Paul Munster Sebut Aktor Utama Kemenangan Bhayangkara atas Persija, Bintang Besar
- Pelatih Persija Ungkap Kondisi Tidak Wajar Penyebab Kekalahan