Bhayangkara FC Vs Persik Kediri Sore Ini, Cek Klasemen Super League

Skuad Persik Kediri berlatih. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - KEDIRI - Persik Kediri bernafsu memperpanjang catatan kemenangan mereka pada pekan ke-6 BRI Super League, di kandang Bhayangkara Presisi Lampung FC, di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung, Jumat (19/9) sore.

Dua kemenangan beruntun yang diraih saat menghadapi PSBS Biak dan Malut United FC menambah kepercayaan diri Persik.

Pelatih Persik Kediri Ong Kim Swee mengatakan ada dua aspek penting yang harus diperhatikan oleh anak asuhnya ketika bertandang ke markas Bhayangkara FC.

Persik harus fokus sepanjang pertandingan dan efektif memanfaatkan peluang.

Ong menyadari dalam lima pertandingan Bhayangkara FC merupakan tim yang solid saat bertahan.

"Saya melihat jumlah kemasukan gol Bhayangkara FC sangat sedikit. Ini membuktikan mereka memiliki pertahanan baik. Kami harus lebih efektif, terutama cara memanfaatkan peluang," katanya.

Simak apa kata Ong Kim Swe soal Bhayangkara FC Vs Persik Kediri. Ada dua aspek penting.

