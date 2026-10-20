Bhayangkara FC vs PSIM, Laskar Mataram Usung Misi Bangkit

jpnn.com - JAKARTA - Laga Bhayangkara FC vs PSIM Yogyakarta pada pekan keenam BRI Super League akan tersaji di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Selasa (20/10) malam.

Laskar Mataram, julukan PSIM Yogyakarta akan berupaya tampil maksimal.

Pelatih interim PSIM Yogyakarta Guntur Cahyo Utomo mengatakan tim asuhannya mengusung misi bangkit saat menghadapi Bhayangkara FC.

Guntur menjelaskan memang ada dinamika di dalam tubuh PSIM Yogyakarta, namun hal tersebut berusaha mereka kesampingkan.

"Kami semua berkomitmen untuk tampil maksimal di laga lawan Bhayangkara FC," kata Guntur dikutip dari laman resmi I.League, Selasa (20/10).

Akhir pekan lalu, PSIM Yogyakarta resmi berpisah dengan pelatih kepala asal Belanda Jean-Paul van Gastel yang pada lima pekan pertama gagal mendapatkan kemenangan.

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Bersama Van Gastel, PSIM Yogyakarta ditahan imbang Persita Tangerang lalu menelan kekalahan dari Persebaya Surabaya, Madura United, Persija Jakarta, dan PSM Makassar.

Guntur menjelaskan PSIM Yogyakarta merupakan tim dengan fondasi yang kuat setelah sebelumnya dibangun oleh Van Gastel sejak awal musim 2025/2026.