Bhayangkara FC vs PSM, Juku Eja Siap Beri Kejutan untuk The Guardians

jpnn.com - JAKARTA - Laga Bhayangkara FC vs PSM Makassar pada pekan kedelapan Super League 2026/2027 akan tersaji di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Senin (26/10) malam.

Pelatih PSM Makassar Darije Kalezic menyatakan bahwa Juku Eja tak gentar tampil di hadapan suporter tuan rumah. Dia menegakan PSM Makassar berambisi mendapatkan hasil positif melawan The Guardians.

"Kami mempersiapkan dengan kualitas dan kekuatan untuk lawan Bhayangkara FC dan kami akan tunjukkan itu," kata Kalezic dikutip daru laman resmi I.League, Senin (26/10).

Pelatih yang membawa PSM Makassar menjuarai Piala Indonesia 2019 itu memastikan penggawa-penggawa Juku Eja siap menunjukkan kemampuan terbaik dan memberikan kejutan untuk Bhayangkara FC.

"Kami percaya cukup baik untuk memulai pertandingan untuk memastikan sebaik mungkin, melawan tim yang belum terkalahkan pada enam laga awal di kompetisi," ujar Kalezic.

Pelatih berdarah Bosnia-Herzegovina itu menjelaskan PSM Makassar tak memiliki banyak waktu persiapan untuk menghadapi Bhayangkara FC dan mereka lebih fokus untuk melakukan pemulihan.

Meski memiliki persiapan yang singkat, Kalezic memandang hal tersebut bukan masalah dan memastikan Victor Luiz serta kolega siap melakoni laga menghadapi Bhayangkara FC.

PSM Makassar berusaha untuk melanjutkan tren positif setelah pada pekan sebelumnya berhasil mengamankan kemenangan 1-0 ketika menghadapi Persebaya Surabaya.