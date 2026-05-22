Bhayangkara FC Waspada, PSBS Biak Pernah Bikin Kekalahan Telak

jpnn.com - Bhayangkara Presisi Lampung FC ingin menutup Super League 2025/26 dengan manis saat menjamu PSBS Biak.

Tim berjuluk The Guardians itu mengincar poin penuh demi memberikan persembahan terbaik bagi para penggemarnya.

Pelatih Bhayangkara FC Paul Munster mengaku tidak meremehkan kekuatan PSBS Biak yang kini tengah diterpa isu finansial.

Juru taktik kelahiran 9 Februari 1982 itu memilih fokus mempersiapkan timnya agar mampu meraih kemenangan.

"Kami mencoba melakukan yang terbaik untuk laga esok. Tentu kami ingin meraih hasil bagus di akhir musim."

“Saya tidak mau meremehkan setiap tim di Super League. Apa pun kami mencoba untuk meraih kemenangan,” ujar manajer asal Irlandia Utara itu.

Bhayangkara FC berupaya meraih kemenangan demi menutup musim di posisi delapan besar Super League 2025/26.

Saat ini, juara Liga 1 musim 2017 itu masih menempati posisi ketujuh klasemen dengan koleksi 50 poin, hasil dari 15 kemenangan, lima imbang, dan 13 kalah.