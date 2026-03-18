Bhayangkara Presisi Buka Opsi Duetkan Noumory Keita & Darlan Souza di AVC Champions League 2026
jpnn.com - Jakarta Bhayangkara Presisi kembali akan mengontrak Noumory Keita untuk mengarungi AVC Champions League 2026 di Pontianak.
Manajer Bhayangkara Presisi Pipit Rismanto mengonfirmasi langsung bahwa tim milik Kepolisian RI tersebut akan mendatangkan pemain kelahiran 26 Juni 2001 itu setelah kompetisi Liga Italia rampung.
"Untuk pemain asing, saya rasa rekan-rekan sudah tahu bahwa kami sudah mengontrak salah satunya (Noumory) Keita,” ujar pria yang bertugas sebagai Kapolda Kalimantan Barat itu.
Jakarta Bhayangkara Presisi memasang target tinggi di AVC Champions League 2026 dengan membidik gelar juara.
Tim yang dibentuk pada 2022 itu percaya diri mengingat ajang voli Asia tersebut akan digelar di Pontianak.
Dengan dukungan publik sendiri, kapten tim Nizar Julfikar cum suis diharapkan termotivasi untuk meraih target tersebut.
"Setiap turnamen kami tentu ingin menjadi juara. Kami sudah berupaya sebelumnya di Bahrain menjadi runner up dan di Iran peringkat ketiga."
“Mudah-mudahan penggemar di Indonesia bisa memberikan semangat kepada kami untuk menjadi juara,” ujar pria kelahiran 30 Desember 1972 itu.
Jakarta Bhayangkara Presisi buka opsi menduetkan Noumory Keita dengan Darlan Souza saat berlaga pada AVC Champions League 2026 di Pontinak
