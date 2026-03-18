Bhayangkara Presisi Fokus Final Four Proliga 2026 Sebelum ke Kompetisi Asia

jpnn.com, JAKARTA - Tim voli putra Jakarta Bhayangkara Presisi memilih untuk fokus ke final four Proliga 2026, sebelum menatap AVC Champions League 2026.

Skuad asuhan Reidel Toiran itu terus mempersiapkan diri di Pontianak menghadapi babak Top 4 ajang akbar voli tanah air tersebut.

Manajer Bhayangkara Presisi, Pipit Rismanto menyebut bahwa Nizar Julfikar dan kolega ingin fokus terlebih dahulu ke Proliga, setelah mereka berstatus juara bertahan.

Tim milik Kepolisian RI tersebut tercatat meraih gelar juara back to back sejak edisi 2024 dan 2025.

Dengan motivasi tersebut membuat tim yang dibentuk pada 2022 silam tersebut berharap bisa meraih gelar juara ketiga tahun ini.

“Kami ingin fokus satu per satu terlebih dahulu sebelum berlaga di AVC Champions League 2026,” ujar pria kelahiran 30 Desember 1972 itu.

Bhayangkara Presisi masih belum banyak mengubah komposisi pemain jelang tampil di final four.

Tercatat tim berakronim JBP tersebut masih berlatih bersama deretan pemain lokal dan Aimal Khan.