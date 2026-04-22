menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Bhayangkara Ungkap Kronologi Insiden EPA U-20: Visum Ditolak, Fadly Alberto Disudutkan

Bhayangkara Ungkap Kronologi Insiden EPA U-20: Visum Ditolak, Fadly Alberto Disudutkan

Bhayangkara Ungkap Kronologi Insiden EPA U-20: Visum Ditolak, Fadly Alberto Disudutkan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pesepak bola Fadly Alberto saat melakukan aksi tidak terpuji saat berlaga pada ajang Elite Pro Academy (EPA) U-20 2025/26. Foto: Dokumentasi Dewa United Banten

jpnn.com - Bhayangkara FC U-20 angkat bicara terkait insiden panas kontra Dewa United U-20 di ajang Elite Pro Academy (EPA).

Pihak Bhayangkara menyebut sempat menawarkan pemeriksaan medis kepada pemain Dewa United yang terlihat mengalami luka. Namun, tawaran tersebut disebut tidak diterima oleh pihak lawan.

Di sisi lain, Bhayangkara menyoroti berbagai narasi yang berkembang di ruang publik yang dinilai menyudutkan Fadly Alberto.

Baca Juga:

Manajer Bhayangkara U-20 Yongky Pamungkas mengatakan pihaknya siap memaparkan kronologi lengkap dalam proses mediasi yang direncanakan bersama manajemen Dewa United U-20.

Langkah ini diambil menyusul ancaman Dewa United yang ingin membawa kasus tersebut ke jalur hukum.

"Justru kami yang menawarkan visum kepada pemain Dewa yang terlihat terluka di foto, tetapi ditolak. Mungkin karena dia tahu lebih dahulu melakukan pukulan," ungkap Yongky.

Baca Juga:

Insiden bermula setelah Dewa United mencetak gol kemenangan 2-1 di Stadion Citarum, Semarang, Minggu (19/4/2026).

Gol tersebut sempat diprotes oleh pemain Bhayangkara karena dinilai berbau offside, tetapi tetap disahkan oleh wasit.

Bhayangkara FC U-20 mengungkapkan kronologi insiden kekerasan di EPA U-20. Mereka merasa narasi yang berkembang sangat menyudutkan tim dan pemainnya Fadly

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

