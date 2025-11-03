Bhima Soroti Anomali Mundurnya Gubernur BI di Tengah Tekanan Ekonomi

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira melihat adanya kontradiksi yang sangat nyata dalam situasi ekonomi dan kepemimpinan moneter Indonesia saat ini.

Bhima menyoroti pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia (BI) terjadi di saat lembaga S&P justru memberikan penilaian outlook stabil.

"Ya, S&P-nya masih outlook-nya masih stabil, tetapi Gubernur Bank Indonesia-nya mundur. Ini sebuah kontradiksi yang sebenarnya," kata Bhima di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (27/7).

Mundurnya Perry Warjiyo menyusul pergantian Menteri Keuangan dipandang sebagai sinyal kuat kondisi internal ekonomi sedang goyah.

Anomali ini makin terlihat karena lembaga internasional lain, seperti Fitch dan Moody’s tetap mempertahankan pandangan negatif terhadap Indonesia.

Bhima menilai akar permasalahan ekonomi saat ini bersumber dari sisi fiskal yang kemudian bebannya dialihkan ke otoritas moneter.

Muncul kekhawatiran Bank Indonesia dipaksa bekerja ekstra keras untuk menuruti kemauan otoritas fiskal demi stabilitas semu.

Bhima menyebut intervensi politik terhadap independensi bank sentral diprediksi akan sangat merugikan tingkat kepercayaan para pelaku pasar.