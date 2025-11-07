Bhinneka Asuransi Multiguna Tawarkan Kemudahan dan Kepastian Bagi Nasabah

jpnn.com, JAKARTA - PT Bhinneka Life Indonesia (Bhinneka Life) meluncurkan produk terbarunya, Bhinneka Asuransi Multiguna, sebagai wujud komitmen perusahaan untuk terus berinovasi dalam menghadirkan solusi perlindungan jiwa yang tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga membantu keluarga Indonesia dalam merencanakan keuangan secara lebih pasti dan optimal.

Peluncuran produk Bhinneka Asuransi Multiguna digelar serentak di seluruh kantor pemasaran Bhinneka Life, baik secara offline maupun online, pada 3–5 November 2025.

“Hadirnya produk ini merupakan bentuk komitmen Bhinneka Life untuk terus berinovasi menghadirkan solusi perlindungan jiwa yang tidak hanya aman, tetapi juga membantu keluarga Indonesia dalam merencanakan keuangan secara lebih pasti dan optimal,” ujar Benny Indra, President Director Bhinneka Life.

Bhinneka Asuransi Multiguna menawarkan kemudahan dan kepastian bagi nasabah.

Dengan masa pembayaran premi hanya 5 tahun, nasabah akan mendapatkan masa perlindungan selama 8 tahun, serta manfaat akhir pertanggungan sebesar 130% dari total premi dasar tahunan.

Produk ini dirancang sederhana, pasti, dan penuh manfaat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern yang menginginkan perlindungan dan perencanaan keuangan dalam satu solusi yang efisien.

“Kami percaya bahwa perencanaan keuangan yang baik adalah wujud cinta dan tanggung jawab kepada keluarga. Melalui Bhinneka Asuransi Multiguna, kami ingin membantu setiap keluarga Indonesia mewujudkan proteksi dan perencanaan keuangan yang aman serta optimal,” tutur Johan R. Waworuntu Chief Ageny Officer Bhinneka Life.

Peluncuran Bhinneka Asuransi Multiguna juga menjadi momentum penting bagi Bhinneka Life untuk memperkuat posisinya sebagai perusahaan asuransi jiwa nasional yang berorientasi pada kebutuhan keluarga Indonesia. Bhinneka Life terus berkomitmen untuk menyediakan produk yang mudah dipahami, terjangkau, dan memberikan nilai lebih bagi nasabah di seluruh Indonesia.