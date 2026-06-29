Bhinneka Life Jalin Kerja sama Dengan Kuching Specialist Hospital

jpnn.com, JAKARTA - PT Bhinneka Life Indonesia (Bhinneka Life) menjalin kerja sama dengan Kuching Specialist Hospital, Malaysia guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini.

Direktur Utama Bhinneka Life, Benny Indra, mengatakan perusahaan tidak hanya berkomitmen memberikan perlindungan finansial, tetapi juga mendorong masyarakat untuk semakin peduli terhadap kesehatan sebagai bagian dari perencanaan masa depan.

"Kami memahami perlindungan finansial dan kesehatan merupakan dua aspek yang saling melengkapi dalam mempersiapkan masa depan. Melalui kolaborasi dengan Kuching Specialist Hospital, kami ingin menghadirkan nilai tambah bagi nasabah sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini," ujar Benny Indra.

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Sebagai implementasi dari kerja sama tersebut, Bhinneka Life menggelar event Health Talk di Swiss-Belinn Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 27 Juni 2026.

Menghadirkan dua dokter spesialis ortopedi dari Kuching Specialist Hospital sebagai narasumber, kegiatan ini memberikan edukasi kepada nasabah dan masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan tulang dan sendi, mulai dari deteksi dini, faktor risiko, hingga langkah-langkah pencegahan untuk mendukung kualitas hidup yang lebih baik.

Bhinneka Life juga memperkenalkan Bhinneka Executive Shield, sebuah program hasil kerja sama dengan Kuching Specialist Hospital yang memberikan nilai tambah bagi nasabah.

Melalui program ini, nasabah yang melakukan pembelian salah satu produk unggulan Bhinneka Life berkesempatan memperoleh fasilitas medical check-up di Kuching Specialist Hospital, lengkap dengan layanan penjemputan dari bandara menuju hotel atau rumah sakit serta voucher makan siang, sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

Melalui kolaborasi ini, Bhinneka Life berharap bisa terus menghadirkan layanan yang tidak hanya memberikan perlindungan finansial, tetapi juga mendukung kesehatan dan kualitas hidup nasabah.