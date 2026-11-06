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BHS Kritik Beban Subsidi LRT Sumsel, APBN Terkuras hingga Rp300 Miliar per Tahun

BHS Kritik Beban Subsidi LRT Sumsel, APBN Terkuras hingga Rp300 Miliar per Tahun
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Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono saat meninjau langsung LRT. Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Ketergantungan operasional Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan (Sumsel) terhadap subsidi pemerintah pusat menjadi sorotan.

Pasalnya, pemerintah masih harus menggelontorkan anggaran hingga Rp300 miliar setiap tahun untuk menopang operasional transportasi dan massal tersebut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Setiap tahunnya, pemerintah pusat harus menggelontorkan anggaran hingga Rp 300 miliar untuk menutupi kebutuhan operasional transportasi massal yang dibangun dengan investasi hampir Rp12 triliun tersebut.

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Kondisi ini menjadi sorotan Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono saat melakukan peninjauan langsung terhadap operasional LRT Sumsel.

Bambang mengungkapkan bahwa pembangunan LRT Sumsel membutuhkan anggaran yang sangat besar, sehingga keberlangsungan operasionalnya tidak seharusnya terus-menerus menjadi beban pemerintah pusat.

"Pemerintah daerah, baik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun Pemerintah Kota Palembang, perlu ikut mengambil peran dalam mendukung operasional LRT Sumsel," ungkap BHS, Kamis (5/11/2026) kemarin.

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Menurutnya, ini fasilitas kereta tanpa hambatan yang dibangun dengan biaya cukup besar. Pada waktu itu anggarannya hampir mencapai Rp12 triliun. Jadi, ini pasti menjadi beban negara yang cukup berat.

"Kebutuhan subsidi untuk operasional LRT Sumsel saat ini mencapai sekitar Rp 300 miliar per tahun," ujar BHS.

BHS mengkritik beban subsidi LRT Sumsel, APBN harus menggelontorkan hingga Rp300 miliar per tahun.

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