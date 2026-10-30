BHS Minta Kemenhut dan Perhutani Evaluasi Penanganan Karhutla

jpnn.com, PALEMBANG - Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) mengkritik penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang mencapai hampir 20 ribu titik.

Akibat kebakaran tersebut mengakibatkan kerugian besar, mulai dari kesehatan masyarakat, keselamatan satwa, kerusakan tumbuhan yang berpotensi menjadi bahan obat-obatan dunia, hingga rumah penduduk dan korban jiwa.

Menurut BHS, kondisi tersebut perlu dievaluasi untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab.

Dia menilai ribuan titik api tersebut tidak bisa hanya diidentikkan dengan 32 pengusaha, terlebih kebakaran yang terjadi tersebut juga banyak berada di kawasan hutan Perhutani.

BHS menuturkan kebakaran hutan tidak hanya terjadi di Kalimantan dan Sumatera, tetapi juga di Pulau Jawa dan hampir seluruh pulau besar di Indonesia. Menurutnya, kondisi ini perlu menjadi perhatian serius, mengingat sebagian kawasan hutan tersebut berada dalam pengelolaan Perum Perhutani.

BHS menegaskan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bersama Perhutani seharusnya yang paling bertanggung jawab untuk melakukan perawatan hutan saat musim kemarau panjang, melalui penyiraman menggunakan pesawat pengebom air (water bombing), rekayasa teknologi ( hujan buatan ), maupun sistem sprinkler seperti yang dilakukan di sejumlah negara di Asia Tenggara.

“Selama hutan tidak tersiram air hujan, tidak boleh dibiarkan selama lebih dari 21 hari. Seharusnya dua instansi tersebut melakukan penyiraman sebelum 21 hari. Sehingga, daun tidak mudah terbakar karena gesekan ranting serta terik matahari," tegas BHS, Jumat (30/10).

BHS menjelaskan hutan di Indonesia yang berjumlah sekitar 125 juta hektar itu adalah hutan tropis yang sangat bergantung kepada curah hujan.