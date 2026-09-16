BHS Minta Penyebab Kecelakaan KM Virgo Transport 8 Diperiksa Menyeluruh

jpnn.com, PALEMBANG - Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) meminta penyebab kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, diperiksa secara menyeluruh.

Hal itu disampaikan BHS saat mengunjungi Posko Terpadu kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Pelabuhan Tanjung Perak.

Dia menyoroti sejumlah aspek yang perlu diperiksa, terutama kapasitas dan berat muatan, stabilitas kapal, dan sumber daya manusia, serta sistem keselamatan pelayaran.

Menurutnya, anggapan bahwa kecelakaan terjadi karena kapal sudah berusia tua tidak tepat jika dijadikan dasar untuk menyimpulkan penyebab kecelakaan.

BHS menjelaskan di sejumlah negara masih terdapat kapal berusia puluhan hingga lebih dari 100 tahun yang tetap beroperasi.

Di Swedia, misalnya, terdapat M/S Enköping yang dibangun pada 1868 dan kini berusia sekitar 158 tahun.

Kapal tersebut disebut sebagai kapal penumpang tertua di dunia yang masih beroperasi.

Di Denmark, terdapat S/S Hjejlen yang dibangun pada 1861. Kapal uap tersebut disebut sebagai kapal uap tertua di Denmark dan paddle steamer berbahan bakar batu bara tertua di dunia yang masih beroperasi dengan mesin aslinya. Pada 2026, usianya mencapai sekitar 165 tahun.