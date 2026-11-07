BHS Soroti Integrasi Pelabuhan Tanjung Carat dan Boom Baru
jpnn.com, PALEMBANG - Pengembangan Pelabuhan Tanjung Carat di Sumatera Selatan harus berjalan beriringan dengan keberadaan Pelabuhan Boom Baru.
Integrasi kedua pelabuhan dinilai penting agar pengembangan infrastruktur logistik tidak memicu persaingan yang merugikan.
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) mengingatkan agar pemerintah mengawal perencanaan dan integrasi
kedua pelabuhan sejak awal. Menurutnya, Tanjung Carat dan Boom Baru harus memiliki peran yang saling melengkapi buka justru saling mematikan.
“Jangan sampai ada dua pelabuhan yang akhirnya saling mematikan,” ungkap BHS dalam kunjungannya ke Pelabuhan Boom Baru Palembang, Sabtu (7/11/2026).
Menurutnya, Boom Baru masih memiliki kapasitas yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan industri Sumatera Selatan.
Ia menyebut kapasitas dermaga, peralatan bongkar muat, serta terminal penumpukan peti kemas masih memungkinkan dikembangkan. Load factor yang disebut berada di kisaran 30 persen juga dinilai menunjukkan masih adanya ruang untuk peningkatan aktivitas pelabuhan.
Namun, pengembangan Tanjung Carat membawa persoalan baru. Kawasan tersebut direncanakan terintegrasi dengan kawasan industri atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sekaligus menjadi bagian dari jaringan logistik yang lebih besar.
BHS DPR menegaskan Pelabuhan Tanjung Carat dan Boom Baru harus terintegrasi agar saling mendukung, bukan justru mematikan satu sama lain.
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