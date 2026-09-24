BHS Soroti Kapasitas Dermaga dan Keselamatan Pelayaran di Pelabuhan Merak

jpnn.com, PALEMBANG - Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) menyoroti kapasitas pelayanan dan aspek keselamatan pelayaran saat melakukan kunjungan ke Pelabuhan Merak, Selasa (22/09).

Bambang menilai penambahan dermaga perlu menjadi perhatian untuk menyesuaikan jumlah kapal yang beroperasi.

Dia juga menyampaikan pentingnya keseimbangan antara jumlah kapal dengan jumlah dermaga.

Sebagai contoh, saat ini jumlah kapal ada total 72, sedangkan yang bisa beroperasi karena keterbatasan dermaga adalah 28 kapal.

"Sehingga lebih dari 65 persen kapal tidak bisa beroperasi," ujar BHS, Kamis (24/9).

Menurut BHS, ketidakseimbangan mengakibatkan kapasitas angkut yang di dapat konsumen secara maksimal tidak tercapai.

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"Rekomendasi saya harus segera adanya penambahan dermaga, minimal 2 pasang dermaga untuk antisipasi kapasitas angkut sekitar 30 persen dari total 7 dermaga yang ada," sambung BHS.

Alumni Teknik Perkapalan ITS Surabaya itu juga menyoroti aturan terkait manifest kendaraan dan penumpang. Menurutnya, revisi KM 58 Tahun 2003 diperlukan agar data manifest lebih akurat dan dapat memberikan kepastian perlindungan bagi pengguna jasa penyeberangan.