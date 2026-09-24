BHS Soroti Kapasitas Dermaga dan Keselamatan Pelayaran di Pelabuhan Merak
jpnn.com, PALEMBANG - Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) menyoroti kapasitas pelayanan dan aspek keselamatan pelayaran saat melakukan kunjungan ke Pelabuhan Merak, Selasa (22/09).
Bambang menilai penambahan dermaga perlu menjadi perhatian untuk menyesuaikan jumlah kapal yang beroperasi.
Dia juga menyampaikan pentingnya keseimbangan antara jumlah kapal dengan jumlah dermaga.
Sebagai contoh, saat ini jumlah kapal ada total 72, sedangkan yang bisa beroperasi karena keterbatasan dermaga adalah 28 kapal.
"Sehingga lebih dari 65 persen kapal tidak bisa beroperasi," ujar BHS, Kamis (24/9).
Menurut BHS, ketidakseimbangan mengakibatkan kapasitas angkut yang di dapat konsumen secara maksimal tidak tercapai.
"Rekomendasi saya harus segera adanya penambahan dermaga, minimal 2 pasang dermaga untuk antisipasi kapasitas angkut sekitar 30 persen dari total 7 dermaga yang ada," sambung BHS.
Alumni Teknik Perkapalan ITS Surabaya itu juga menyoroti aturan terkait manifest kendaraan dan penumpang. Menurutnya, revisi KM 58 Tahun 2003 diperlukan agar data manifest lebih akurat dan dapat memberikan kepastian perlindungan bagi pengguna jasa penyeberangan.
Kapasitas dermaga dan keselamatan Pelayaran di Pelabuhan Merak menjadi perhatian Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono, ia menilai penambahan dermaga perlu.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kapasitas Pelabuhan Naik, Ekosistem Logistik Darat Diperkuat
- Edi Purwanto Soroti Empat Titik Lemah Keselamatan Pelayaran, dari Regulator hingga Konsumen
- Regulasi MST Tak Diubah, Pengusaha Logistik Pesimistis Zero ODOL 2027 Bisa Berjalan
- Infrastruktur Penyeberangan Buruk, ASLI Sebut Target Zero ODOL 2027 Mustahil
- Kadin Minta Ada Roadmap Implementasi yang Jelas Saat Menerapkan Zero ODOL
- Jalan Rusak Akibat Truk Odol Habiskan Anggaran Rp 40 Triliun, AHY Beri Atensi