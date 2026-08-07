BHS: Tragedi KM Mutiara Sentosa 2 Jadi Alarm Perkuat Sistem Keselamatan Pelayaran

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) menilai insiden kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah untuk membenahi sistem keselamatan pelayaran nasional.

Meski mengapresiasi penanganan korban yang dinilai berjalan baik, khususnya pelayanan medis di rumah sakit, BHS menegaskan penguatan standar keselamatan dan sistem pencarian serta pertolongan (SAR) harus menjadi prioritas agar tragedi serupa tidak kembali terulang.

"Saya melihat, apa yang sudah dilakukan oleh Jasa Raharja dan Jasa Raharja Putra, didalam memberikan jaminan asuransi kepada korban baik yang meninggal maupun yang di rawat ditangani dan asuransi nya di-cover dengan baik," ungkap BHS, Jumat (7/8).

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Menurut BHS, penanganan terhadap korban terus menunjukkan perkembangan positif.

"Ini sudah bagus, yang ada di rumah sakit PHC tadinya 7 orang, sekarang tinggal 3, dan satunya sudah kembali, jadi saat ini tinggal 2," ujar BHS.

BHS juga menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban, khususnya korban meninggal dunia.

"Saya ikut prihatin, dan duka mendalam bagi korban termasuk yang meninggal dunia, kita ambil hikmahnya kita cek secara maksimal, yang sudah ditangani oleh KNKT," ucap BHS.

Sebagai Ketua Dewan Pembina Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, BHS menegaskan proses investigasi kecelakaan kapal telah memiliki mekanisme yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.