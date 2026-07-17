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BI Beberkan Data Kegiatan Dunia Usaha, Angkanya Bikin Optimistis

BI Beberkan Data Kegiatan Dunia Usaha, Angkanya Bikin Optimistis
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Bank Indonesia (BI) merilis data hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang mengindikasikan kinerja kegiatan dunia usaha pada triwulan II 2026 meningkat. Ilustrasi: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) merilis data hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang mengindikasikan kinerja kegiatan dunia usaha pada triwulan II 2026 meningkat.

Adapun nilai saldo bersih tertimbang (SBT) sebesar 12,97 persen dari triwulan sebelumnya yang sebesar 10,11 persen.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyampaikan peningkatan kegiatan usaha tersebut didorong oleh kenaikan kinerja mayoritas lapangan usaha (LU) utama.

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Dia menjelaskan LU tersebut antara lain LU pertanian, kehutanan, dan perikanan (SBT 1,74 persen), LU konstruksi (SBT 0,81 persen), dan LU pertambangan dan penggalian (SBT 0,37 persen) sejalan dengan aktivitas usahanya.

Kemudian, LU penyediaan akomodasi dan makan minum (SBT 0,50 persen) sejalan dengan permintaan terjaga pada rangkaian periode hari besar keagamaan nasional (HBKN) dan high season liburan sekolah pada triwulan II 2026.

“Kapasitas produksi terpakai pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 73,80 persen, meningkat dibandingkan dengan realisasi pada triwulan I 2026 sebesar 73,33 persen,” ungkap Ramdan.

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BI mencatat peningkatan tersebut terutama ditopang oleh LU pertanian, kehutanan, dan perikanan; LU pertambangan dan penggalian; dan LU pengadaan listrik.

Sementara itu, kondisi keuangan dunia usaha secara umum tetap baik pada aspek likuiditas maupun rentabilitas, dengan akses kredit yang tetap mudah.

Bank Indonesia (BI) merilis data hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang mengindikasikan kinerja kegiatan dunia usaha pada triwulan II 2026 meningkat.

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