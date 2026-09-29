BI Bukukan Potensi Transaksi Penjualan Rp 17,6 Miliar di MIHAS 2026

jpnn.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) sukses membukukan potensi transaksi penjualan sebesar Rp17,6 miliar dalam Malaysia International Halal Showcase (MIHAS) 2026 yang digelar pada 23- 26 September 2026.

Angka penjualan tersebut mencatatkan kenaikan signifikan sebesar 151,42 persen jika dibandingkan dengan penyelenggaraan pada 2025 lalu.

Capaian itu mencerminkan tingginya minat pasar internasional terhadap berbagai produk halal dari para pelaku usaha syariah Indonesia.

Baca Juga: Ditra Dorong Talenta Muda Daerah Mengenal Industri Kreatif Lewat Edukasi Advertising

Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky P. Gozali mengungkapkan ini kali keempat BI berpartisipasi dalam pameran halal internasional terbesar tersebut.

Pada penyelenggaraan tahun ini, BI secara khusus menghadirkan berbagai produk unggulan pelaku usaha syariah melalui paviliun Indonesia.

Melalui program Industri Kreatif Syariah (IKRA) Indonesia, BI turut memfasilitasi sebanyak 23 pelaku usaha syariah anggota IKRA Indonesia dari sektor halal food.

"Sebanyak tujuh pelaku usaha hadir langsung di Kuala Lumpur, sementara 16 pelaku usaha lainnya berpartisipasi melalui dukungan mitra agregator yang membawa produk-produk unggulan," demikian keterangan tertulis Ricky.

Ricky menyampaikan pelaku usaha yang difasilitasi dalam MIHAS 2026 merupakan hasil proses kurasi dan screening komprehensif oleh Dewan IKRA, Atase Perdagangan, dan mitra agregator.