BI Masih Cetak Uang Bertanda Tangan Purbaya dan Perry Warjiyo

jpnn.com, JAKARTA - Isu mengenai uang pecahan yang ditandatangani oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo ramai diperbincangkan publik setelah dikabarkan bakal menjadi barang langka dan diburu para kolektor.

Rumor tersebut muncul lantaran Purbaya tercatat hanya menjabat sebagai Menteri Keuangan selama kurun waktu satu tahun, sehingga uang kertas dengan kombinasi tanda tangannya diperkirakan memiliki jumlah cetak terbatas.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menegaskan bank sentral masih menerbitkan uang dengan tanda tangan Purbaya dan Perry, karena kegiatan pencetakan uang memiliki periode serta siklus yang sudah terjadwal rutin.

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Destry menyatakan pendistribusian uang dengan seri baru tersebut sudah mulai dilakukan kepada masyarakat.

"Terbit yang seri baru, tanda tangan dari Pak Menteri Keuangan yang lama dan Bapak Gubernur juga yang sebelumnya," kata Destry di kantornya, baru-baru ini.

Pihak Bank Indonesia memastikan proses penerbitan ini sepenuhnya merupakan bagian dari tugas kelembagaan yang wajar dan tidak menyimpang.

Aktivitas percetakan uang kartal sendiri telah diatur berdasarkan ketentuan waktu tahunan yang berjalan secara berkesinambungan.

Proses pencetakan tersebut tidak dilakukan sekaligus dalam jumlah besar secara mendadak, melainkan melalui tahapan yang terstruktur.