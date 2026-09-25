BI Masih Cetak Uang Rupiah Bertanda Tangan Purbaya

jpnn.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) masih mencetak uang rupiah tahun cetak 2026 yang memuat tanda tangan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan mantan Gubernur BI Perry Warjiyo meski keduanya sudah tidak lagi menjabat.

Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan pencetakan uang setiap tahun selalu mempertimbangkan proyeksi kebutuhan uang beredar.

“Cetak uang itu kan hal yang normal. Setiap tahun kita cetak uang,” kata Destry di Jakarta, Kamis (24/9).

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Bank Indonesia, menurutnya, harus memastikan ketersediaan uang kartal tetap mencukupi, termasuk untuk masyarakat di wilayah yang akses terhadap layanan dan transaksi digital masih terbatas.

BI dan pemerintah juga melakukan pembahasan mengenai kebutuhan tersebut, termasuk rencana penerbitan uang kertas dan uang logam untuk periode berikutnya.

“Pada awal itu selalu kami bicarakan dengan pemerintah, kira-kira berapa target dari uang beredar nanti di dalam satu periode,” ujarnya.

Oleh sebab itu, uang dengan tanda tangan Purbaya dan Perry masih diterbitkan karena proses pencetakan dilakukan secara bertahap, bukan sekaligus pada awal ataupun akhir tahun.

BI sebelumnya memastikan uang rupiah tahun cetak 2026 yang memuat tanda tangan Purbaya dan Perry tetap merupakan alat pembayaran yang sah.