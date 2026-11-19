jpnn.com, JAKARTA - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Aida Budiman mengatakan kenaikan BI Rate tidak serta-merta dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Adapun Bank Indonesia resmi menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) ke level 6 persen.

“Apakah itu (kenaikan BI-Rate) akan mengganggu pertumbuhan ekonomi? Tidak serta-merta seperti demikian,” kata Aida di Jakarta, Rabu (18/11).

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Aida menegaskan stabilitas menjadi prasyarat yang harus dipenuhi untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

Aida menjelaskan BI bekerja dalam framework dengan melihat proyeksi dua tahun ke depan.

Pada bulan lalu saja, meski nilai tukar rupiah mengalami tekanan perhitungan BI menunjukkan dua tahun ke depan target inflasi masih berada dalam sasaran.

“Jadi kenapa bulan lalu kita tidak menaikkan policy rate? Karena tidak mengganggu target inflasi, sehingga kita pilih opsi lain,” kata dia.

Kemudian, BI pada bulan lalu menempuh kebijakan alternatif dengan menaikkan insentif biaya lindung nilai (hedging) yang diharapkan dapat menarik aliran modal asing sekaligus mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah.