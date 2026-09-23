BI Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi RI 2026 Berkisar di Level 4,9 hingga 5,7 Persen

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga baik dan perlu didorong melalui optimalisasi berbagai sumber.

Dia menjelaskan konsumsi rumah tangga terkini tertopang oleh besarnya stimulus fiskal pemerintah serta menguatnya keyakinan konsumen.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga baik dan perlu terus didorong dengan mengoptimalkan berbagai sumber pertumbuhan ekonomi," kata Destry dalam konferensi pers daring, Rabu (23/9).

Sementara itu, Destry meneuturkan sektor investasi tumbuh baik, terutama berkat investasi pemerintah di tengah kebutuhan peningkatan peran swasta.

Di sisi lain, kinerja ekspor nonmigas meningkat sejalan permintaan luar negeri meski upaya optimalisasi harga komoditas diperlukan.

"Dari eksternal, kinerja ekspor nonmigas meningkat sejalan dengan peningkatan permintaan beberapa negara," tuturnya.

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Prospek pertumbuhan ekonomi ke depan diprakirakan tetap baik ditopang stimulus dan keyakinan pelaku ekonomi.

Bank Indonesia memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran bersinergi dengan pemerintah.