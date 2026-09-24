BI Proyeksikan Nilai Tukar Rupiah Tetap Stabil Di Tengah Dinamika Pasar Global

jpnn.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memproyeksikan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan terus bergerak stabil dalam waktu mendatang.

Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah tersebut akan terus diperkuat di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang cukup tinggi.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menyatakan pihaknya akan mengoptimalkan seluruh instrumen moneter.

Adapun di antaranya memperluas kebijakan insentif untuk meningkatkan aliran masuk investasi portofolio asing, memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas.

Dalam kaitan ini, Bank Indonesia telah memperluas transaksi underlying pendanaan luar negeri yang dapat memperoleh insentif pengurangan premi bagi swap jual lindung nilai atau swap beli lindung nilai kepada Bank Indonesia dan DNDF.

Kebijakan tersebut diperluas dari semula hanya mencakup transaksi portofolio inflow menjadi turut mencakup pinjaman luar negeri oleh bank dan foreign direct investment.

"Ke depan, Bank Indonesia memperkirakan nilai tukar rupiah akan bergerak stabil," kata Destry dalam konferensi pers daring, Rabu (23/9).

Berkat deretan kebijakan strategis tersebut, nilai tukar rupiah diketahui sempat menguat pada Agustus hingga pertengahan September 2026.