jpnn.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat terjadi aliran modal asing masuk (capital inflow) senilai Rp23 triliun seusai kenaikan BI-Rate menjadi 6 persen.

Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan aliran modal tersebut berupa instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Adapun Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan periode November 2026 menetapkan memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan (BI-Rate) sebesar 25 basis poin (bps), yang diumumkan pada 18 November 2026. Selanjutnya, BI melihat tren masuknya aliran modal asing pada 20 November 2026.

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“Terkait kebijakan suku bunga, di mana kami kemarin menaikkan BI-Rate sebesar 25 bps di RDG bulan November, berhasil juga untuk mendatangkaninflow,” kata Destry dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan dalam lelang SRBI pada 20 November 2026, investor asing memenangkan penawaran sebesar Rp21,2 triliun atau 53 persen dari total nominal lelang yang dimenangkan sebesar Rp40 triliun.

“Bahkan investor asing masuk di nonlelang sebesar Rp1,8 triliun sehingga secara totalinflowyang masuk mencapai Rp23 triliun setelah kenaikan BI-Rate,” kata Destry.

Secara kumulatif, BI mencatat aliran masuk bersih modal asing mencapai Rp130,96 triliun hingga 23 November 2026, ditopang oleh aliran masuk pada instrumen SRBI sebesar Rp162,6 triliun dan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp51,3 triliun, di tengah masih berlangsungnya aliran keluar modal asing dari pasar saham domestik.

Selain melalui kebijakan suku bunga, BI juga berupaya menarik aliran modal asing melalui pemberian insentif transaksi lindung nilai (hedging) yang mulai diterapkan pada Juni 2026 dan diperkuat pada Oktober dan November 2026.