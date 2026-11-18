jpnn.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memutuskan menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis poin (bps), sehingga berada pada level 6,00 persen.

Keputusan itu diambil melalui rapat Dewan Gubernur (RDG) BI periode November 2026 yang berlangsung pada Selasa (17/11) dan Rabu (18/11).

Gubernur BI Destry Damayanti menyampaikan suku bunga deposit facility serta suku bunga lending facility juga dinaikkan masing-masing sebesar 25 bps sehingga berada pada level 5,25 persen dan 6,75 persen.

“Kenaikan ini sebagai langkah untuk semakin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global,” ujar Destry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, Rabu.

Dia juga menilai keputusan menaikkan suku bunga acuan sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi 2026-2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1 persen.

“Ketidakpastian perekonomian dunia yang tetap tinggi meningkatkan volatilitas pasar keuangan global,” ucap dia.

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Destry menjelaskan berlanjutnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta meluasnya instabilitas politik di kawasan Eropa mendorong tetap tingginya harga minyak dan berbagai komoditas dunia.

“Pertumbuhan ekonomi global pada 2026 diprakirakan masih lemah sekitar 3,1 persen dengan tekanan inflasi yang tetap tinggi sekitar 4,6 persen,” katanya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, Rabu.