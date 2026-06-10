BI-Rate & Pertamax Naik, Ekonom: Pukulan Keras Bagi Daya Beli Kelas Menengah
jpnn.com, JAKARTA - Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyoroti kenaikan suku bunga dan bbm jenis pertamax dalam waktu berdekatan.
Bank Indonesia diketahui menaikkan BI-Rate menjadi 5,50 persen pada Selasa (9/6).
Tidak lama setelah itu, harga Pertamax melonjak dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter.
Nur Hidayat menyoroti pengaruh kenaikan dua entitas tersebut akan memberi pukulan keras pada kelas menengah.
"Cicilan rumah makin mahal, cicilan kendaraan makin berat, biaya antar jemput anak naik," begitu keterangan tertulis Nur Hidayat, dikutip pada Rabu (10/6).
Nur Hidayat menilai kelas menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian terus diperlakukan sebagai bantalan kebijakan.
Dia menyebut kelas menengah acap kali tidak dikategorikan sebagai prioritas, ketika ada bantuan sosial dari pemerintah.
Namun, menanggung beban berat ketika pemerintah harus menjaga rupiah, dengan menaikkan suku bunga dan BBM nonsubsidi.
Ekonom menyoroti kenaikan suku bunga (BI-Rate) dan bbm jenis pertamax dalam waktu berdekatan.
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