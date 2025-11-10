menu
BI: Redenominasi Rupiah Langkah Strategis Efisiensi Transaksi dan Tingkatkan Kredibilitas

BI: Redenominasi Rupiah Langkah Strategis Efisiensi Transaksi dan Tingkatkan Kredibilitas


Rencana redenominasi Rupiah. Foto/Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso menyatakan wacana redenominasi Rupiah sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efesiensi transaksi.

Adanya redenominasi diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas terhadap Rupiah.

"Memperkuat kredibilitas Rupiah dan mendukung modernisasi sistem pembayaran nasional," ujar Ramdan, dikutip Senin (10/11).

Ramdan menjelaskan redenominasi Rupiah hanya penyederhanaan jumlah digit pada pecahan (denominasi) Rupiah.

Redenominasi tidak mengurangi daya beli dan nilai Rupiah terhadap harga barang dan/atau jasa.

Ramdan menegaskan proses redenominasi direncanakan secara matang dan melibatkan koordinasi erat antarseluruh pemangku kepentingan.

Dia menekankan implementasi redenominasi pun akan tetap mempertimbangkan waktu yang tepat, dengan memperhatikan stabilitas politik, ekonomi, dan sosial.

"Serta kesiapan teknis termasuk hukum, logistik, dan teknologi informasi," imbuhnya.

Bank Indonesia menyatakan wacana redenominasi Rupiah sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efesiensi transaksi.

