BI Sebut Inflasi September 2026 Tetap Terjaga

jpnn.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menilai inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada September 2026 telah terjaga dalam kisaran sasaran.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan inflasi tetap terjaga merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter, serta eratnya sinergi bersama pemerintah pusat dan daerah.

"Sinergi tersebut terbentuk dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) serta penguatan implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional," ujar Ramdan di Jakarta, Jumat (2/10).

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Karena itu, Ramdan meyakini inflasi pada 2026 dan 2027 akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1 persen atau rentang 1,5—3,5 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis IHK pada September 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,30 persen secara bulanan (month to month/mtm), sehingga secara tahunan IHK mengalami inflasi sebesar 3,28 persen (year on year/yoy).

Inflasi inti pada September 2026 tercatat sebesar 0,10 persen (mtm), lebih rendah dari realisasi bulan sebelumnya sebesar 0,21 persen (mtm).

Perkembangan inflasi inti tersebut dipengaruhi oleh ekspektasi inflasi yang tetap terjaga di tengah masih tingginya harga komoditas global.

Adapun komoditas yang dominan memberikan andil inflasi komponen inti adalah biaya kuliah akademi/perguruan tinggi.