BI Tahan Suku Bunga Acuan Pada Level 5,75%

jpnn.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memutuskan mempertahankan BI-Rate atau suku bunga sebesar 5,75% pada September 2026.

Keputusan tersebut diambil guna merespons dinamika perekonomian serta menjaga stabilitas nasional.

Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menekankan keputusan mempertahankan suku bunga demi menjaga nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal.

"Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat guna mendukung pencapaian sasaran inflasi sebesar 2,5±1 persen pada 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," kata Destry dalam konferensi pers daring, Rabu (23/9).

BI tercatat telah menahan suku bunga acuan pada level 5,75 persen sejak Juni 2026.

Berdasarkan Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, suku bunga Deposit Facility ditetapkan pada level 4,75 persen.

Sementara itu, suku bunga Lending Facility dalam penetapan tersebut berada pada level 6,50 persen.

Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing, menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas.