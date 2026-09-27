BI Tekankan Akselerasi Ekonomi & Keuangan Digital demi Mendorong Pertumbuhan Daerah

jpnn.com - JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa transformasi ekonomi dan keuangan digital (EKD) harus terus diakselerasi demi meningkatkan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Deputi Gubernur BI Ricky P. Gozali menjelaskan bahwa digitalisasi mampu menghadirkan efisiensi dan inklusivitas melalui penguatan talenta, inovasi, ekosistem, serta sinergi erat antara pemerintah pusat dan daerah.

Menurut dia, penyesuaian strategi digitalisasi di tingkat daerah wajib memperhatikan karakteristik wilayah dan tingkat kesiapan agar mampu mendongkrak daya saing ekonomi secara berkelanjutan.

Selain itu, sinergi lintas sektor menjadi kunci utama untuk mengikis kesenjangan kompetensi dan tingkat literasi digital masyarakat yang masih beragam. “Penguatan EKD di daerah harus memberikan manfaat yang makin nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha melalui peningkatan efisiensi, penciptaan nilai tambah, dan penguatan daya saing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," kata Ricky di Jakarta baru-baru ini.

Laju perkembangan inovasi sistem pembayaran di daerah tercatat menunjukkan tren yang sangat kuat. Hal ini terbukti dari capaian Semester I 2026, yang mana 518 atau 94,9 persen pemerintah daerah (pemda) telah masuk ke dalam kategori digital.

Capaian tersebut membuat proses transaksi pemerintah daerah berjalan jauh lebih transparan, efisien, dan terintegrasi secara digital. Di sisi lain, perluasan penggunaan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah kini telah merambah 60 kementerian/lembaga serta 304 pemda guna memperkuat tata kelola belanja.

Tidak hanya itu, penerapan QRIS, baik lewat metode pindai maupun QRIS TAP pada sektor pelayanan publik, turut memperluas adopsi transaksi nontunai guna mendukung aktivitas ekonomi warga.

Melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, Bank Indonesia terus berkomitmen menghadirkan layanan pembayaran yang inklusif demi menggenjot formalisasi ekonomi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. (rom/jpnn)