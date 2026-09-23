BI Tekankan Kinerja Neraca Perdagangan Perlu Diperkuat Jaga Ketahanan Eksternal

jpnn.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menekankan kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) perlu terus diperkuat guna mendukung ketahanan eksternal di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengungkapkan neraca perdagangan periode Juli 2026 mencatat surplus sebesar USD 0,12 miliar.

Sektor perdagangan barang menunjukkan perbaikan kinerja bulanan yang positif.

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Perolehan surplus tersebut memperbaiki posisi bulan sebelumnya yang sempat mencatat defisit USD 0,45 miliar.

Pasar keuangan domestik turut mencatat aliran masuk modal asing yang mendukung likuiditas eksternal.

Aliran investasi portofolio asing pada triwulan III 2026 hingga 21 September 2026 mencatat net inflows sebesar USD 0,4 miliar.

Capaian net inflows tersebut ditopang penerbitan global bond Pemerintah serta inflows pada Surat Berharga Negara (SBN).

Pilar ketahanan eksternal lainnya ditopang oleh kecukupan buffer devisa negara.