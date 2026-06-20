Biang Kerok Bogor Hornbills Kalah di Laga Perdana Final IBL 2026

jpnn.com, JAKARTA - Tim basket Bogor Hornbills hampir membuat kejutan dengan mencuri kemenangan di laga pertama final IBL 2026 melawan Pelita Jaya.

Bertandang di GOR Soemantri Brojonegoro, Jakarta, Jumat (19/6), tim asuhan Cesar Perez Camara itu harus menyerah dengan skor 87-90 lewat babak overtime.

Pada laga ini Bogor Hornbills sejatinya mampu mengimbangi permainan Pelita Jaya seusai bermain imbang 35-35 di first half.

Selepas jeda Hornbills tampil lebih cair sehingga mampu mengambil keunggulan dengan skor 58-55 pada kuarter ketiga.

Pada kuarter pemungkas Hornbills lengah seusai Pelita Jaya memaksa laga berlanjut ke overtime seusai skor masih imbang 76-76.

Mental bertanding Bogor Hornbills masih belum kuat seusai beberapa pemain andalannya seperti Kaleb Wesson foul out.

Alhasil pertahanan Hornbills melemah sehingga akhirnya tim asal kota Hujan itu menyerah dengan margin tiga angka 87-90.

Pelatih Bogor Hornbills Cesar Camara Perez menyayangkan momentum kemenangan tim asuhannya berpindah.