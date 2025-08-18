menu
Biang Kerok Kekalahan Persib Bandung dari Persijap Jepara

Salah satu adegan dalam Persijap Jepara vs Persib Bandung di pekan kedua BRI Super League. Foto: IG persib

jpnn.com - JEPARA - Persib Bandung menelan pil pahit di pekan kedua BRI Super League.

Bertandang ke markas tim promosi Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Senin (18/8) malam WIB, Persib si juara bertahan keok 1-2.

Juru Taktik Persib Bojan Hodak mengatakan pasukannya tumbang karena tiga kesalahan fatal.

Satu di antara kesalahan itu berbuah gol kedua buat Persijap.

"Selamat buat Persijap Jepara, stadionnya juga bagus. Kami melakukan tiga kesalahan fatal. Gol kedua seharusnya tidak perlu terjadi," kata Hodak.

Pelatih yang berasal dari Kroasia itu juga mengatakan anak asuhnya minim menyerang untuk mencetak gol.

Tak banyaknya kreasi di lini depan juga membuat Persib si Maung Bandung sulit mencetak gol.

